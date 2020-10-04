Выявляемость коронавируса в Крыму упорно ползет вверх: 1 октября сообщалось о 93 новых случаях, 2 октября – о 98, 3 октября – о 100, сегодня – о 103.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 77 вновь инфицированных были выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам (в том числе 1 случай завозной из Украины), 13 – при скрининге здорового населения.



Всего с начала года в РК зарегистрировано 4 тысячи 958 случаев новой коронавирусной инфекции. От ковида скончались 69 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.10.20

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