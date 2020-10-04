«Возможно всё» – на Украине боятся решительных действий со стороны Путина

Запад обложил Россию со всех сторон, поэтому президент Владимир Путин готовится взвинтить ставки в глобальной игре на геополитической арене.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, он не исключает скорого обострения ситуации не только в Донбассе, но и по всей Украине.

«США с одной стороны, отравление Навального – с другой, Белоруссия, встреча Макрона с Тихановской и Меркель с Навальным. Исходя из этого, Путин готовится к большой торговле.

Путин будет поднимать ставки, в том числе и в Донбассе, мы должны быть к этому готовы. Это может быть не только Донбасс – я считаю, что в некоторых сценариях возможность эскалации по отношению к нам достаточно большая.

Я считаю, что возможно всё. Я не хочу никого пугать, не поймите меня так, что я пытаюсь накачивать это эмоционально. Я считаю, что в некоторых сценариях возможность эскалации плюс-минус пятьдесят процентов», – приводит слова Климкина «ПолитНавигатор».

Отметим, что в последний раз киевские политики пугали украинцев «российским вторжением» во время учений «Кавказ – 2020», которые уже прошли.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.10.20

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