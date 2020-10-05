«Бывшая УССР» – белорусское ТВ переименовало «Незалежную»

На белорусских телеканалах в сюжетах об Украине, Польше и Литве в титрах стали обозначать не сегодняшние официальные названия этих стран, а прежние, советских времён, с приставкой – «бывшая».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», первыми на белорусское телевизионное новшество обратили внимание пользователи соцсетей.

Так, Украину отныне в белорусском эфире обозначают как «бывшая УССР», Республику Польша – «бывшая Польская Народная Республика», а Литовскую Республику – «бывшая Советская Республика Литва».

По словам комментаторов, белорусские телеканалы отомстили, таким образом, соседним государствам за то, что они не признали легитимность президента Александра Лукашенко.

Напомним, украинские власти отказались называть Лукашенко президентом в официальных обращениях.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.10.20

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