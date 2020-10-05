Число инфицированных коронавирусом в Крыму превысило 5 тысяч

В Крыму за сутки зарегистрировано 105 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 73 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 случай завозной с территории Украины, 11 случаев выявлены при скрининге здорового населения.



Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 5 тысяч 63 инфицированных, 70 из них от инфекции умерли.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.10.20

«Бывшая УССР» – белорусское ТВ переименовало «Незалежную». / В Тбилиси заявили, что украинцу Саакашвили не место в Грузии. / «Возможно всё» – на Украине боятся решительных действий со стороны Путина. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»