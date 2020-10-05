В Крыму молния убила стадо кабанов

В Крыму во время грозы погибло стадо кабанов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история произошла в сентябре на склоне горы Кильсе-бурун (это высшая точка юго-западной части плато Ай-Петри).

Туристический гид Евгений Бондаренко вел группу по Ай-Петринской яйле и заметил несколько десятков падальщиков, кружащих над горой. Крымчанин решил выяснить, что происходить. Оставив туристов на дороге, он начал подниматься по склону. И довольно быстро обнаружил семь свежих туш мертвых кабанов.

Сначала предполагалось, что зверей «положили» бойцы Росгвардии, столкнувшие с ними ночью. Однако ни следов от пуль на тушах, ни крови рядом не обнаружилось.

«Зато шкура некоторых животных была словно обожжена чем-то до черноты, как будто их поливали из огнемёта. У одного шкура даже лопнула, – рассказывает Евгений Бондаренко. –

Кроме того, судя по траве, туш могло быть больше. Но тогда куда делись остальные? Всё это, конечно, было очень непонятно и загадочно...».

Через пару недель гид повел туристов тем же маршрутом и, проходя один из постов Росгвардии, спросил, слышали ли бойцы историю про гибель кабанов на склоне горы?

Те оказались в курсе и рассказали, что кабанов убило молнией – она ударила прямо в стадо, вышедшее ночью подкромиться.

«Высота склона около 650 метров, грозовые тучи тяжёлые, низкие, вот почему молния ударила не в острую задранную вершину, где к тому же стоит железный триангулятор, а по кратчайшему расстоянию – прямо в склон, попав в пасущихся кабанов», – поясняет Бондаренко.

По словам росгвардейцев погибших кабанов было 17. 10 туш на следующий день после грозы, якобы, забрали егеря.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 05.10.20

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