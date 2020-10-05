Ежесуточная выявляемость коронавируса в Севастополе подобралась к 30

В Севастополе за сутки подтверждено 28 новых случаев коронавируса.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, все заболевшие – местные жители в возрасте от 31 года до 88 лет.

Всего с начала пандемии в Севастополе выявлены 1 тысяч 135 инфицированных. 29 из них от ковида скончались.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 05.10.20

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