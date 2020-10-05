В Крыму осудили трех военнослужащих, похитивших человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Крымского гарнизонного военного суда, организовал преступление капитан, который узнал, что один из его знакомых вроде бы торгует наркотиками, и решил обогатиться за счет наркодилера.

Офицер предложил двум подчиненным похитить мужчину и потребовать у него выкуп.

Одного из участников преступления, признанного виновным только в похищении, лишили воинского звания «прапорщик» и приговорили к 5 годам лишения свободы.

Второго за участие в похищении и избиение жертвы отправили в колонию строго режима на 5 лет и 1 месяц.

Организатор преступления лишен воинского звания «капитан» и проведет в колонии строго режима 7 лет.

Приговор может быть обжалован в Южном окружном военном суде.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 05.10.20

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