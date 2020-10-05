В Севастополе ужесточили ограничения, связанные с коронавирусом

В Севастополе введены дополнительные ограничения, связанные с коронавирусом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сегодняшнего дня максимально возможное число зрителей в театрах и кинотеатрах сокращается вдвое: билеты должны продаваться с учетом шахматной рассадки.
Кроме того, со следующей недели вновь запрещаются массовые мероприятия. Объявленные на эту неделю должны быть проведены в режиме повышенной безопасности.
Напомним, с начала пандемии в Севастополе выявили 1 тысячу 135 инфицированных. 29 человек от ковида скончались.
Севастополь, Олег Яковенко
Севастополь. Другие новости 05.10.20
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