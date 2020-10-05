Украина собралась перенимать опыт Азербайджана по зачистке Карабаха

На Украине внимательно следят за событиями в Нагорном Карабахе и намерены, в зависимости от исхода боевых действий, использовать в Донбассе опыт Азербайджана по «реинтеграции оккупированных территорий».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор украинского Центра исследования общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун.

«Мы сейчас на Украине, как и вы в России, являемся наблюдателями за попытками силовым путем восстановить территориальную целостность. Ни я, ни вы не можете сказать, чем это закончится. Но этот пример станет для нас уроком. И это очень важно, потому что станет примером и уроком, после чего изменится позиция стран к разрешению вот таких отложенных замороженных конфликтов. И если Азербайджану удастся, тогда это будет для нас примером и уроком, как действовать нам», – приводит «ФАН» слова Ковтуна.

Отметим, что определённые выводы из разгоревшейся в Карабахе войны Киев может сделать уже сейчас: азербайджанская армия девятый день без особого успеха пытается отбить неподконтрольные территории, неся при этом значительные потери в живой силе и технике.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.10.20

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