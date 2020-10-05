«Пора реально сказать, что этой страны не будет» – украинский политик

Украинские элиты из всех политических лагерей совершенно не заинтересованы в окончании войны в Донбассе. В таких условиях – «ни войны, ни мира» – государство не сможет долго просуществовать.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-депутат Верховной рады, бывший глава украинского офиса «Интерпола» Кирилл Куликов.

По его словам, единственный человек во всём украинском политикуме, который проявил государственный подход в деле урегулирования в Донбассе, это замглавы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Витольд Фокин. Однако его уже со скандалом выгнали за предложение просто выполнить Минские соглашения – так, как они прописаны в документах.

«Пора реально сказать, что мы не хотим ни мира, ни войны. У нас лозунг Троцкого во время Брестского мира: «Ни мира, ни войны». Нас устраивает эта ситуация, причем она устраивает всех – коллег из ОПЗЖ, «Слугу народа», этих сумасшедших из «Голоса» – она устраивает всех, всем есть поле, своя электоральная группа, «на которой мы будем пиариться».

О государственности, о государственных решениях эти люди, к сожалению, говорить неспособны… Плевать на это все, плевать на эту страну, плевать на то, что происходит.

Да, нашелся Фокин, может быть, у него спорное решение, но человек подошел с государственным подходом. Человек просто старой формации, он не совсем понял, куда он попал. Где люди живут ситуативными моментами. Эту страну рвет, этой страны скоро не будет, но мы будем сниматься в кино», – приводит слова Куликова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.10.20

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