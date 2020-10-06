В Симферополь стягивают бригады «скорых» из других регионов Крыма

Нормативная нагрузка на сотрудников скорой помощи в Симферополе превышена в 3 – 4 раза. Об этом заявил директор Республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», каждый день только на ОРВИ и подозрению на COVID-19 в «скорую» поступает около 1 тысячи вызовов. И для отработки каждого из них, по словам Олефиренко, нужно продезинфицировать машину, одеть медиков в защитные костюмы, принять другие меры предосторожности – все это существенно снижает оперативность бригад.

Для того чтобы разрядить ситуацию в крымской столице, в город перебросят бригады «скорой» с севера Крыма. Эта практика не новая, говорит Олефиренко: летом, когда пик заболеваемости наблюдался в Ялте и Джанкое, дополнительные силы медиков стягивали туда.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.10.20

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