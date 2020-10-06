В Крыму от коронавируса умерли еще 2 человека

В Крыму за сутки от ковида скончались еще 2 человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 5 октября зарегистрировано 107 новых случаев коронавирусной инфекции. 76 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 14 – при скрининге здорового населения.

На карантин из-за COVID-19 закрыты 85 классов в 28 общеобразовательных школах.

Всего с начала эпидемии в республике зарегистрировано 5 тысяч 170 случаев коронавируса, 72 от инфекции умерли.

Симферополь, Лиана Макоба

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