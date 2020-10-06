В Севастополе от коронавируса за сутки умерли 3 человека

В Севастополе за сутки от коронавируса умерли 3 человека. Во всех случаях течение болезни осложнялось тяжёлой пневмонией на фоне хронических заболеваний. Общее число жертв инфекции в городе составляет 32 человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, за минувшие сутки подтверждено 29 новых случаев заражения. Все инфицированные – местные жители в возрасте от 18 до 85 лет.

С начала эпидемии в городе зафиксировано 1 тысяча 164 случая ковида, 579 из них (или 49,7%) выявлены с начала сентября. Самая высокая заболеваемость отмечается в Гагаринском районе.

Севастополь, Лиана Макоба

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