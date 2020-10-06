Правительство Крыма распродает культурное наследие

Правительство Крыма продолжает торговать культурным наследием. На этот раз на торги выставлен памятник архитектуры «Доходный дом купца Сарибана».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», построенное в конце XIX века здание расположено в центре крымской столицы (адрес: проспект Кирова – 46). Несколько лет назад сообщалось, что весь дом выкупила компания, принадлежащая сыну экс-главы администрации Симферополя Лукашева. Сумма сделки превысила 60 млн рублей с рассрочкой платежа до 2024 года.

Однако либо коммерсантам отдали не все здание, либо сделка была аннулирована, но в конце 2018 года правительство Крыма объявило о продаже нежилого помещения площадью 137,6 квадратных метров на 1 этаже. Чиновники были готовы отдать его за 9,5 млн рублей, но с условием, что новый собственник проведет ремонтно-реставрационные работы и приспособит «часть объекта культурного наследия для современного использования».

Тогда желающих не нашлось. Теперь первоначальная цена лота – 11,4 млн рублей, условия те же.

Напомним, в конце прошлой недели появилась официальная информация о назначении начальником департамента государственной охраны культурного наследия экс-мэра Ялты Андрея Ростенко.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 06.10.20

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