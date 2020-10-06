Глава Крыма признал, что не может справиться с ценами на бензин

Глава Крыма Сергей Аксенов в очередной раз пообещал снизить цена на автомобильное топливо. Об это он заявил по итогам расширенного заседания коллегии ФАС России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стоимость бензина и дизтоплива остается одной из самых больных проблем полуострова. Высокие цены объясняли сложной логистикой и обещали, что ситуация коренным образом изменится после начала движения грузовых поездов по Крымскому мосту.

Но как открытие автомобильной части перехода не повлияло существенным образом на стоимость продуктов, так и начало железнодорожного сообщения не отразилось на автомобильном топливе.

«К сожалению, цены на нефтепродукты в Республике Крым являются одними из самых высоких в Российской Федерации, – признал сегодня Аксенов, опять списывая все на логистику. – В первую очередь, это связанно с особенностями логистического расположения региона и отсутствием обратной загрузки. Тем не менее, уже в этом году власти Республики Крым совместно с ФАС России проработали ряд подходов и механизмов, которые могут влиять на данную проблему. Кроме того, будет детализирован регламент нашей работы, что также положительно повиляет на ценообразование».

Конкретизировать свои заявления и объяснять, за счет чего цена долдна когда-нибудь снизиться или хотя бы перестать расти, Аксенов не стал.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 06.10.20

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