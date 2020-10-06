Глава дипломатии Евросоюза повторно заявил, что «ЕС не банкомат для Украины»

Кредиты ЕС для Украины будут выдаваться только под конкретные шаги Киева по внедрению изменений во внутреннее законодательство в соответствии с европейскими нормами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Напомним, ранее слова Борреля о том, что Евросоюз не благотворительная организация для Украины уже вызвали скандал.

«Не надо вырывать слова из контекста. Я говорил, что помощь ЕС, направляемая на Украину, поставляется на конкретных условиях. Мы не благотворительная организация, не банкомат. Мы помогаем, поскольку создание демократической Украины соответствует интересам ЕС, и условие нашей помощи – это успех демократических реформ», – повторил глава дипломатии ЕС.

Вместе с тем, Боррель попытался смягчить ситуацию, похвалив попытки Зеленского изменить украинское законодательство под европейские нормативы.

«Я хочу подчеркнуть, что президент Зеленский добился значительного прогресса в проведении реформ...», – пприводит ТАСС слова еврочиновника.

Симферополь, Валентин Карамазов

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