Украина намерена разместить вблизи Крыма британских десантников на постоянной основе

Прибывший на юг Украины для проведения учений полк британского воздушного десанта может остаться в «Незалежной» и разместиться на постоянной основе.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы не против. Если они там десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать», – приводит слова Кулебы ТВЦ.
Кулеба подчеркнул, что прибытие британского десанта на Украину – это результат «кропотливой дипломатической работы» Киева с «союзниками из стран НАТО».
«Не зря были именно британские десантники. Это все результат очень упорной и плодотворной работы», – похвалился украинский министр.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 07.10.20
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