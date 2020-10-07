В центре Ялты полыхает санаторий Краснознаменного Черноморского флота

В Ялте полыхает санаторий Краснознаменного Черноморского флота: пожар начался сегодня около 6 часов утра, огонь до сих пор не локализован.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, сообщение о возгорании поступило в 6 часов 15 минут. По предварительным данным, начал гореть обшивка между 8 этажом и кровлей здания. Площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров, возгоранию присвоена вторая степень сложности.

О пострадавших не сообщается, сотрудники и отдыхающие эвакуированы.

Санаторий Краснознаменного Черноморского флота расположен в центре Ялты на улице Севастопольской, рядом с набережной имени Ленина и Приморским парком. Учреждение может одновременно принимать до 600 отдыхающих.

Добавим, что сегодня отмечается годовщина одной из самых крупных трагедий Черноморского флота: 7 октября 1916 года взорвался линкор «Императрица Мария» – на то время новейший корабль российского флота.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 07.10.20

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