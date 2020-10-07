В Крыму отмечается резкий рост заболеваемости внебольничными пневмониями

В Крыму продолжается рост заболеваемости внебольничными пневмониями. Тенденция обозначилась в сентябре, и никаких предпосылок для ее снижения нет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Симферополе число заболевших за последнюю неделю выросло на 25%, в Евпатории – в 1,5 раза. Отмечен рост в Красноперекопском, Ленинском и Нижнегорском районах.

Среди всех зарегистрированных случаев пневмонии 5% имеют бактериальное происхождение (это в 2 раза меньше, чем неделю назад), до 31% выросла доля ковидных воспалений. Остальные не расшифрованы, но, по словам специалистов, больая часть из них тоже имеет ковидный фон.

По данным министра здравоохранения РК Александра Остапенко, с 8 часов 1 октября и до 20 часов 6 октября с тяжелыми и крайне тяжелыми формами пневмонии госпитализировано 440 человек.

Продолжается рост и заболеваемости ОРВИ: в целом по Крыму эпидпорог превышен на 16%, в Симферополе – на 21%.

Симферополь, Лиана Макоба

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