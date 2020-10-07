Пожар в санатории в Ялте ликвидирован

Пожар в санатории Краснознаменного Черноморского флота в Ялте полностью ликвидирован. Об этом заявили в МЧС.

Как уже сообщал «Новый День», возгорание началось сегодня около 6 часов утра на верхнем этаже одного из корпусов. Из здания эвакуировали 300 человек. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Выгорело около 1 тысячи 200 квадратных метров.

Ялта, Олег Яковенко

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