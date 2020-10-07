«Сами виноваты»: в росте заболеваемости коронавирусом власти винят крымчан

В Крыму за сутки зарегистрировано 118 новых случаев коронавирусной инфекции. 74 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 36 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 8 – при скрининге здорового населения.



Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии зафиксировано 5 тысяч 288 случаев коронавируса. 72 человека от ковида умерли. При этом, по словам главы республиканского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, за минувшую неделю зафиксировано 23 летальных исхода, что составляет почти треть всех смертей от инфекции, зарегистрированных с начала эпидемии. 75% умерших страдали сердечными патологиями.

По мнению республиканских властей, главной причиной роста заболеваемости является безалаберность крымчан, не соблюдающих ни масочный режим, ни социальную дистанцию. Так, в Симферополе люди заражаются коронавирусом, в основном, в транспорте и магазинах.

В Кировском, Бахчисарайском и Белогорском районах, где тоже отмечена неблагополучная ситуация, всплески заболеваемости отмечаются после каждого массового мероприятия (похорон, свадьбы и так далее).

Пеньковская отмечает: только 10% всех заболевших соблюдали масочный режим, и то не всегда.

«Туристы давно уехали, а складывающаяся ситуация – это недисциплинированность крымчан», – согласен с ней глава РК Сергей Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.10.20

Пожар в санатории в Ялте ликвидирован. / В Крыму отмечается резкий рост заболеваемости внебольничными пневмониями. / В центре Ялты полыхает санаторий Краснознаменного Черноморского флота. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»