«Коронавирусный синдром»: недвижимость в Крыму становится все более недоступной

Недвижимость в Крыму становится все более недоступной – цены на квадратные метры растут, но при этом найти «свободные» предложения сложнее с каждым днем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопреки многочисленным прогнозам о том, что к 2020-му году цены на жилье в Крыму будут гораздо ниже, чем, к примеру в 2016-м, в данный момент наблюдается обратная тенденция.

Четыре года назад отраслевые эксперты и участники рынка недвижимости рассчитывали, что строительство Крымского моста и трассы «Таврида», а также появление на полуострове строительных компаний с материка повлияют на снижение стоимости квадратных метров. Мост и трасса построены. С материковыми застройщиками, правда, сложнее. И ценник упорно ползет вверх.

Для сравнения возьмем цены на однокомнатную квартиру в Севастополе и Симферополе в мае 2017-го года и августе 2020-го (по данным российского портала недвижимости «Домофонд). Так, три года назад «однушка» в городе-герое в среднем оценивалась в 3 миллиона 117 тысяч 890 рублей, в крымской столице – в 2 миллиона 430 тысяч 795 рублей. В настоящий момент такое жилье обойдется в 3,5 миллиона и 3 миллиона рублей соответственно.

По мнению председателя крымской Ассоциации участников рынка недвижимости Олега Коцеблюка, у этой тенденции есть несколько причин.

«Четыре года назад ждали не столько запуска самого Крымского моста и строительства трасы «Таврида», сколько открытия железнодорожного сообщения с материком. Регулярные грузовые перевозки стройматериалов по железной дороге снизили бы ценник на себестоимость строительства жилья на полуострове, а также на топливо. Я проезжаю по мосту каждые две недели, но пока ни разу не видел, чтобы шел большой грузовой состав. Я так понимаю, что основные поставки по-прежнему ведутся автомобильным транспортом», – рассказал Коцеблюк.

Кроме того, несмотря на ожидания, практически ни один крупный материковый застройщик в Крыму так и не объявился.

«Думаю, им не выгодно. Почти все интересные земли выкуплены при Украине в собственность, теперь их можно приобрести по очень дорогой цене. Плюс необходимость выстраивать логистику», – предположил эксперт.

Ранее ходили слухи, что у крупного подмосковного застройщика – ПАО «Группа Компаний ПИК» есть планы на строительство многоквартирного жилья на месте старой больницы им. Семашко по ул. Киевской и психоневрологической больницы по ул. Розы Люксембург в Симферополе, когда будут сданы новые современные здания под эти учреждения. Но изменились планы у крымских властей – старую территорию отдадут под застройку профильных медкорпусов. Предположительно, под пациентов с коронавирусной инфекцией.

По словам эксперта, на рынке сейчас дефицит квадратных метров при повышенном спросе на недвижимость. Причем как на покупаемое жилье, так и на арендуемое. Немаловажную роль в подогреве интереса сыграла пандемия коронавируса. В лидерах роста цен приморские города полуострова. Жители других регионов России, имеющие возможность прикупить квадратные метры на побережье, охотно этим пользуются. Это некая гарантия того, что в случае повторного закрытия границ привычных стран для пляжного отдыха они всегда смогут приехать на полуостров. К себе домой. Последнее обстоятельство немаловажно, так как впоследствии позволит сэкономить на проживании. Частные дома разлетаются, как горячие пирожки.

«У меня три клиента на приобретение индивидуальных жилых домов в Алуште. У этих людей есть деньги, они готовы купить недвижимость прямо сейчас. Но нам нечего предложить. Выгребают все», – отметил глава Ассоциации, добавив, что похожая ситуация складывается и с многоквартирным жильем на вторичном рынке.

Дело в том, что в конце весны на фоне все той же «короны» крымские банки стали чаще давать кредиты на ипотеку. Но по условиям найти жилье и получить одобрение банка нужно в течение четырех месяцев.

«У людей срабатывает психология, что это в общем-то «чужие деньги», надо ловить момент. Все торопятся быстрее купить квартиру», – объяснил эксперт.

Кроме того, курс доллара уверенно растет и тянет за собой цены на квадратные метры.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 07.10.20

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