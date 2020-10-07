В Крыму за сутки от коронавируса скончались 5 человек

В Крыму за сутки от коронавирусной инфекции скончались 5 человек.

У 67-летней жительницы Севастополя течение болезни осложнялось тяжелой вирусной пневмонией на фоне хронических заболеваний, респираторным дистресс-синдромом и инфекционно-токсическим шоком. В Республике Крым подробности о четырех своих умерших не сообщают.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии на полуострове жертвами ковида стали 109 человек: 33 в Севастополе и 76 в РК. При этом с начала октября в Севастополе скончались 4 человека, в РК – 8. У большинства умерших отмечались патологии сердечно-сосудистой системы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.10.20

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