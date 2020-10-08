В правительство России внесен проект комплексного плана по водоснабжению Крыма и Севастополя

В правительство России внесен проект комплексного плана по обеспечению водоснабжения Крыма и Севастополя. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как уже сообщал «Новый День», ограничения подачи воды в Симферополе, а также ряде населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов введены с конца августа. С 7 сентября крымская столица живет в режиме жесткой экономии. Ситуация сложилась из-за затянувшейся засухи, что привело к обмелению до предельного уровня Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ.

«Вопрос водоснабжения в Крыму один из ключевых в нашей повестке, необходимо решить его оперативно, чтобы все жители региона были обеспечены водоснабжением, – заявил Хуснуллин. – На прошлой неделе мы провели ряд совещаний, по итогам которых мною было дано поручение разработать план мероприятий по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и Севастополя. Проект плана был разработан Минэкономразвития совместно с другими органами федеральной исполнительной власти и уже внесен на площадку правительства».

Источники финансирования еще не определены, но вопрос может решиться уже сегодня – на заседании правительства по проблемам водоснабжения Крыма. Кабмин намерен рассмотреть вариант выделение средств из резервного фонда правительства Министерству обороны РФ на строительство водоснабжающей инфраструктуры.

Кроме того, предполагается оказать разовую финансовую помощь РК и Севастополю для снижения потерь в сетях водоснабжения. Речь идет о ремонте сетей и оборудования, установке приборов учета и борьбе с незаконными врезками.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 08.10.20

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