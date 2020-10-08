Кривая заболеваемости ковидом в Крыму резко идет вверх

В Крыму за сутки зарегистрировано 125 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 96 из них выявлено при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 6 – при скрининге здорового населения.



Всего с начала эпидемии в республике зафиксировано 5 тысяч 413 инфицированных, при этом показатели ежесуточной выявляемости неуклонно растут с 27 сентября. От ковида, по данным на вчерашний день, умерли 76 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.10.20

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