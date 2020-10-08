Москва выделит Крыму на решение водной проблемы около 6 млрд рублей

Правительство России выделит 5 млрд рублей на решение проблемы водного дефицита в Крыму. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эти деньги планируется потратить на строительство объектов водоснабжения.

Еще около 900 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт сетей, потери воды в которых на сегодняшний день достигают от 40% до 80%.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 08.10.20

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