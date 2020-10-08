В Севастополе от коронавируса за сутки скончались 2 человека

В Севастополе за сутки зарегистрировано 30 новых случаев заболевания COVID-19.
Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, все заболевшие – местные жители
в возрасте от 18 до 82 лет.
Скончались двое мужчин в возрасте 60 и 62 лет. В обоих случаях течение болезни осложнялось тяжёлой вирусной пневмонией и острой дыхательной недостаточностью на фоне хронических заболеваний.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1 тысяча 221 человек, 35 от коронавируса умерли.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 08.10.20
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