В Крыму запретили пускать без масок в магазины и общественный транспорт

В Крыму запретили пускать в магазины и общественный транспорт без масок. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава РК Сергей Аксенов.

Дословно поправка звучит так: «Оказывающим услуги (в том числе в сфере розничной торговли, в перевозке пассажиров различными видами транспорта), не допускать обслуживания граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов».

При этом соблюдать масочный режим необходимо во всех видах общественного транспорта, включая такси.

Как уже сообщал «Новый День», запрет заходить в общественный транспорт без масок и перчаток министерство транспорта Республики Крым ввело еще неделю назад. Но крымчане его дружно проигнорировали. А на железнодорожном транспорте масочный режим нарушают не только пассажиры. По словам главы регионального управления Росприроднадзора Натальи Пенковской, ни билетные кассиры, ни контролеры не носят ни масок, ни перчаток, заявляя, что работодатель им средства индивидуальной защиты не выдает. Условий для соблюдения социальной дистанции тоже не создано.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.10.20

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