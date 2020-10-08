В Севастополе утвердили обвинительное заключение в отношении бывшего начальника Дирекции капитального строительства

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего начальника ГБУ «Дирекция капитального строительства».

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, установлено, что чиновник утвердил документы на конкурс на оказание услуг по разработке проектов строительства физкультурно-оздоровительных комплексов на территории Севастополя, завысив при этом требования к исполнителям.

В итоге было заключено 7 государственных контрактов с подрядчиками на разработку проектной документации по цене, превышающей стоимость проектной документации повторного использования на сумму более 75 млн рублей, что повлекло необоснованное расходование бюджетных средств и затягивание сроков исполнения работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы».

Чиновнику инкриминируется превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, совершенное с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Севастополь, Олег Яковенко

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