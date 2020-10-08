В Севастополе задержали замначальника департамента здравоохранения

В Севастополе задержали заместителя начальника департамента здравоохранения Владислава Нусинова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в ГБУ Севастополя «Медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ) прошли обыски. В рамках следственных мероприятий для дачи показаний задержаны несколько человек, в том числе и Нусинов, курирующий МИАЦ.

В правительстве города заявляют, что следственные действия проводятся по результатам проверки, проведенной контрольно-счетной палатой. Проверка была организована по протекции городских властей в рамках борьбы с коррупцией. Нусинов и директор МИАЦ Олег Роменский уволены.

Нусинов получил пост замначльника департамента здравоохранения в 2018 году, приехав из Ханты-Мансийского автономного округа, где ему пришлось уволиться из МИАЦ в связи со скандалом вокруг госзакупок. Руководство МИАЦ заподозрили в махинациях при проведении тендеров, напоминает «Информер».

Севастополь, Илья Пелехов

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