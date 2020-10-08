Против главы Нафтогаза возбуждено уголовное дело на Украине

Менеджмент украинского нефте-газового монополиста НАК «Нафтогаз Украины» обвинили в многомиллиардных хищениях. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против главы правления Андрея Коболева.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинским СМИ сообщил сам глава «Нафтогаза».

«Против меня открыто очередное уголовное дело, в этот раз за государственную измену. Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда его открыли, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня», – сказал Коболев.

Украинские СМИ сообщают, что прежние уголовные дела против главы «Нафтогаза» заканчивались наложением огромных штрафов. Однако в этот раз сумма хищений беспрецедентна.

Так, государственная уадиторская служба Украины выявила масштабные нарушения и нецелевые расходы в нефте-газовой компании на общую сумму около 10 млрд долларов.

Между тем, уголовное дело возбуждено пока по одному эпизоду. Речь идёт о махинациях с поставками газа на Новояворовскую и Новороздольскую ТЭЦ Львовской области в 2016 и 2017 годах. Ущерб «Нафтогазу» (государственному предприятию) тогда составил 26,3 млн долларов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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