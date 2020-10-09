В украинской армии не осталось выходцев из Крыма

Информация о «батальонах крымчан» в вооружённых силах Украины, готовых «освобождать родной полуостров от российской оккупации», является фейком.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил военнослужащий украинской армии Алексей Грживач, недавно ушедший в отставку.

«На сегодняшний момент в украинской армии не наберется даже роты тех людей, которые вышли оттуда, крымчан, которые бы захотели воевать с ними, то есть, со своими бывшими сослуживцами.

Вы помните, была известная история о татарском батальоне «Крым»? Слышали, может, батальон «Крым», который «будет освобождать Крым «и так далее?.. Но в итоге это было 10-20 маргиналов, которые ни к чему не были способны.

То есть, во всём составе украинской армии не найдется ни одного крымчанина. Скажем так, даже если всех собрать в выделенном таком подразделении, то их не найдется даже и на роту на сегодняшний момент. Освобождать Крым даже из тех крымчан – некому», – отметил Грживач.

По его мнению, ещё меньше желающих воевать за Крым среди военнослужащих из регионов Украины.

«Тем более что говорить об украинцах, жителях Киевщины, Донбасса, Западной Украины. Сегодня найти людей, которые готовы, скажем, идти убивать миллион крымчан за их выбор, за их желание, за их ответственность войти в состав Российской Федерации, – на сегодня нет», – приводит «Политнавигатор» слова украинского военнослужащего.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 09.10.20

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