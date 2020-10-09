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Пятница, 9 октября 2020, 11:15 мск

Новости Крым

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Крым сохраняет тенденцию ежедневных антирекордов по выявляемости ковида

Крым сохраняет тенденцию ежедневных антирекордов по выявляемости коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 8 октября на территории республики зарегистрировано 140 новых случаев инфекции. 97 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 43 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 5 тысяч 553 инфицированных, 77 из них умерли.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.10.20

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