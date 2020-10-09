В Симферополе до очистных довозят всего 3,5% жидких отходов

В Крыму решили легализовать бизнес по вывозу жидких бытовых отходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Симферополе ежемесячно образуется менее 200 тысяч кубометров жидких отходов жизнедеятельности (это без учета централизованной канализации), но до очистных довозят только 7 тысяч кубометров. Куда деваются остальные – неизвестно. Часть по ночам сливают в канализационные люки, не исключено, что отходы попадают и водохранилища.

Отметим, что вывозом жидких отходов в крымской столице занимаются около 40 предпринимателей, у которых под ассенизаторские цели приспособлено более 65 машин.

«Мы должны понимать, куда все это выливается, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Чтобы не Симферопольское водохранилище все это лили, а везли до очистных».

Аксенов отметил, что прием одного кубометра отходов на КОС стоит 20 рублей. Однако городане утверждают, что ГУП «Вода Крыма» требует за одну ассенизаторскую машину 6 тысяч 800 рублей. Аксенов подчеркнул, что эта цена не соответствует действительности, и попросил руководителя ГУП Владимира Баженова прокомментировать ситуацию.

Но Баженов обсуждать вопрос цены вывоза отходов не стал, а сообщил, что в условиях ограниченного режима подачи воды слив отходов в канализационные колодцы чреват серьезными засорами.

К борьбе с нелегальными ассенизаторами привлекли полицию. Результаты пока скромные: например, в Симферопольском районе задержали всего 9 машин, а в суд пока передано всего 2 протокола.

Симферополь, Олег Яковенко

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