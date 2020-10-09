В Крыму за сутки от ковида скончались сразу 5 человек

В Крыму за сутки от коронавируса скончались сразу 5 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии в республике от ковида умерли 82 человека. Причем с начала сентября скончались 37 человек. То есть число умерших за 39 дней осени выросло более чем в 2 раза.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.10.20

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