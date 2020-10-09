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Пятница, 9 октября 2020, 12:34 мск

Новости Крым

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В Крыму за сутки от ковида скончались сразу 5 человек

В Крыму за сутки от коронавируса скончались сразу 5 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии в республике от ковида умерли 82 человека. Причем с начала сентября скончались 37 человек. То есть число умерших за 39 дней осени выросло более чем в 2 раза.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.10.20

В Симферополе до очистных довозят всего 3,5% жидких отходов. / Крым сохраняет тенденцию ежедневных антирекордов по выявляемости ковида. / Московский бизнесмен рассказал свою версию истории с пропавшей в Севастополе студенткой. Читать дальше

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