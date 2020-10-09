Глава Роспотребнадзора призвала не возить детей на юг

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не возить детей на юг. По ее мнению, на фоне роста заражений коронавирусной инфекцией такое путешествие может быть опасным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Попова подчеркнула, что сезонный подъем заболеваемости отмечается не только в России, но и во всем мире.

«Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелеты, – цитирует главу Роспотребнадзора «Российская газета». – Наверное, провести это время с ребенком дома или, если есть возможность, где-то на даче на свежем воздухе ― это было бы лучшим вариантом».

При этом в отношении новогодних праздников Попова предложила воспользоваться летним опытом «по внутренним перемещениям», который «был невероятно удачным», но добавила, что эпидситуация прояснится «чуть-чуть попозже».

Отметим, что летом многие жители России как раз и поехали с детьми на юг. Кроме того, в преддверии осенних каникул вырос спрос на туры в Крым и Сочи. Так, по словам министра туризма и курортов Вадима Волченко, уровень бронирования отелей на ноябрь составляет 40%.

Симферополь, Лиана Макоба

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