В Севастополе за сутки зарегистрировано более 30 новых случаев COVID-19

В Севастополе за сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, все заболевшие – местные жители в возрасте от полугода до 83лет.

От коронавируса скончался 79-летний мужчина. Течение болезни осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью, полиорганной недостаточностью на фоне хронических заболеваний.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1 тысяча 253 человека, 36 от ковида умерли.

Севастополь, Лиана Макоба

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