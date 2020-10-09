Из дома не выходить, в транспорт не пускать: в Севастополе ужесточили антикоронавирусные меры

В Севастополе ужесточили меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 12 октября предпринимателям и организациям, оказывающим любые виды услуг, запрещено обслуживать клиентов, не надевших маски. В первую очередь, это касается всего общественного транспорта, включая катера, магазинов, аптеки и общепита, но все остальные, работающие с посетителями, тоже должны требовать соблюдения масочного режима.
Кроме того, с понедельника запрещены все массовые мероприятия, а билеты на спектакли и киносеансы должны продаваться с учетом соблюдения социальной дистанции.
Людям старше 65 лет рекомендовано воздержаться от посещения мест массового пользования и общественного транспорта. По сути, они должны вернуться к режиму самоизоляции.
Работодателям рекомендовано, по возможности, перевести часть сотрудников на удаленную работу и максимально ограничить командировки.
За нарушение мер профилактики опять будут штрафовать – правоохранительные органы уже заявили о готовности перейти от разъяснительной работы к административным наказаниям.
По словам губернатора Михаила Развожаева, перечисленные ограничения будут действовать минимум 2 недели.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 09.10.20
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