Из дома не выходить, в транспорт не пускать: в Севастополе ужесточили антикоронавирусные меры

В Севастополе ужесточили меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 12 октября предпринимателям и организациям, оказывающим любые виды услуг, запрещено обслуживать клиентов, не надевших маски. В первую очередь, это касается всего общественного транспорта, включая катера, магазинов, аптеки и общепита, но все остальные, работающие с посетителями, тоже должны требовать соблюдения масочного режима.

Кроме того, с понедельника запрещены все массовые мероприятия, а билеты на спектакли и киносеансы должны продаваться с учетом соблюдения социальной дистанции.

Людям старше 65 лет рекомендовано воздержаться от посещения мест массового пользования и общественного транспорта. По сути, они должны вернуться к режиму самоизоляции.

Работодателям рекомендовано, по возможности, перевести часть сотрудников на удаленную работу и максимально ограничить командировки.

За нарушение мер профилактики опять будут штрафовать – правоохранительные органы уже заявили о готовности перейти от разъяснительной работы к административным наказаниям.

По словам губернатора Михаила Развожаева, перечисленные ограничения будут действовать минимум 2 недели.

Севастополь, Лиана Макоба

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