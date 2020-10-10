В Крыму от коронавируса умерли еще 5 человек

В Крыму за сутки от коронавируса умерли еще 5 человек. Об этом сообщил минздрав республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки подтверждено 157 новых случаев инфекции. 130 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.



Всего с начала эпидемии в РК зарегистрировано 5 тысяч 710 случаев кодвида, от инфекции умерли 87 человека. Напомним, общее число умерших зараженных в Крыму перестали публиковать с начала июля.

Симферополь, Лиана Макоба

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