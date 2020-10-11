Число зараженных коронавирусом в Крыму прирастает на 150 человек в день

В Крыму за сутки зарегистрировано 152 новых случая коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 121 из них выявлен при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
Всего с начала эпидемии в республике зарегистрировано 5 тысяч 862 случая коронавируса. От инфекции, по данным на 10 октября, скончались 87 человек.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 10.10.20
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