Число зараженных коронавирусом в Крыму прирастает на 150 человек в день

В Крыму за сутки зарегистрировано 152 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 121 из них выявлен при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.



Всего с начала эпидемии в республике зарегистрировано 5 тысяч 862 случая коронавируса. От инфекции, по данным на 10 октября, скончались 87 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.10.20

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