Мишустин выделил Шойгу ₽4,95 млрд на переброску воды в Крым и Севастополь

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал три распряжения о выделении средств в общем объёме 4,95 миллиарда рублей на забор, очистку и переброску воды для нужд Крыма и Севастополя.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщается на сайте кабинета министров РФ.

Средства выделены в рамках гособоронзаказа. Распоряжением правительства предусматривается строительство водозабора на реке Бельбек, с возведеним очистных и инженерных сооружений, а также строительство инфраструктуры для переброски воды из Кадыковского карьера под Балаклавой.

Сооружением объектов водообеспечения займётся Минобороны РФ.

Кроме того, предусмотрено выделение ещё более 870 миллионов рублей на капремонт существующих водопроводов, бурение дополнительных скважин и замену изношенного оборудования.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 11.10.20

Врач назвал тесты на антитела пустой тратой денег. / Число зараженных коронавирусом в Крыму прирастает на 150 человек в день. / В Крыму от коронавируса умерли еще 5 человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»