«Русские непредсказуемы» – американские пилоты боятся подлетать к Крыму

Вылетающие с Крымского полуострова на перехват американских бомбардировщиков и самолётов-разведчиков российские СУ-27 и Су-30 появляются всегда неожиданно и обладают пугающей сверхманевренностью, что сильно беспокоит пилотов ВВС США.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в сюжете CNN, чьи журналисты пообщались с американскими военными лётчиками, участвовавшими в полётах к берегам Крыма.

Пилоты пожаловались журналистам на «неуправляемый выброс огромного количества адреналина» при встречах с русскими.

Больше всего американцы боятся «непредсказуемых действий русских» из-за того, что никак не могут угадать появление перехватчиков РФ прямо перед носом своих огромных и тихоходных самолётов, а также предсказать быстрые манёвры российских лётчиков.

«Русские истребители быстры и проворны, способны мгновенно менять направление или высоту полета», – отмечает CNN и напоминает о недавнем инциденте, когда российский «Су» пролетел перед американским P-8A Poseidon, вызвав сильнейшую турбулентность на борту противолодочного разведчика ВВС США.

Между тем, в CNN отмечают, что американцам никак не удаётся обнаружить в водах Чёрного моря российские «неопознанные объекты». Вместо них самолётам ВВС США «попадаются» представляющие непосредственную опасность военные корабли и самолёты Черноморского флота.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.10.20

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