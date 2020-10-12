Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 6 тысяч человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 148 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 94 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 54 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. О выявлении зараженных при скрининге здоровых не сообщается уже несколько дней.

Всего с начала эпидемии в РК зарегистрировано 6 тысяч 10 случаев новой коронавирусной инфекции. 107 из них завезены из-за границы, 128 случаев – из других субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 4 тысяч 906 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За двое суток от инфекции умерли 4 человека. Общее число погибших от коронавируса на сегодняшний день составляет 91 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.10.20

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