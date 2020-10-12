В Севастополе за выходные зарегистрировано почти 70 новых случаев COVID-19

В Севастополе в течение минувших выходных зарегистрировано 69 новых случаев COVID-19: 35 за субботу, 10 октября, и 34 – за воскресенье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все заболевшие – местные жители в возрасте от 14 до 92 лет. От инфекции скончалась 69-летняя женщина. Течение болезни у нее осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью, а также полиорганной недостаточностью на фоне хронических заболеваний.

Всего с начала эпидемии в городе выявлено 1 тысяча 355 инфицированных, от ковида скончались 39 человек.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 12.10.20

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