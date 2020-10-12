В больницах Севастополя закончились места для ковидных больных

В больницах Севастополя закончились места для больных коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня почти половина выявленных инфицированных – 416 человек – лечится дома. Еще часть находится в обсерваторе. Это те, у кого болезнь протекает в легкой и бессимптомной форме.

В стационары госпитализируют, в первую очередь, с тяжелым протеканием болезни. Однако на 610 «ковдиных» койках сейчас лечатся уже 623 человека: 268 – в инфекционной больнице и 247 в больнице №9. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.

Чтобы высвободить место для зараженных коронавирусом, решено вновь отказаться от оказания плановой медпомощи, которую возобновили только с 9 октября. Для ковидных пациентов будут переоборудованы отделения травматологии, урологии, гинекологии и хирургии. За счет этого предполагается организовать еще более 60 коек.

Пациентов без коронавируса перенаправляют в больницу №1.

Севастополь, Лиана Макоба

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