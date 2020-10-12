Жительница Крыма уснула и устроила взрыв

В Крыму пенсионерка уснула и устроила взрыв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в селе Кизиловое Симферопольского района. 80-лентняя женщина решила приготовить обед и включила газовую плиту. Внезапно ее сморил сон, и она уснула, не потушив конфорку. Пока она спала, огонь потух.

Проснувшись, женщина вспомнила, что собиралась готовить обед и чиркнула спичкой, чтобы снова зажечь плиту. Скопившийся в помещении газ взорвался.

Хозяйка с тяжелыми травмами госпитализирована.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.10.20

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