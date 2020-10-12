Россия разрешила экспорт на Украину ряда нефтепродуктов

Правительство России позволило экспортёрам продавать на Украину смазочные масла и битум по спецразрешениям Минэкономразвития.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте правовой информации.

Данные товары внесены в дополнение к тем, которые находятся в списке продукции, требующей специального разрешения на вывоз на Украину.

«Дополнить позициями следующего содержания: битум нефтяной; прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород; смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол», – говорится в постановлении.

Также отменён запрет на поставки на Украину нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород.

По сообщениям украинских СМИ, ранее президент Зеленский объявил о старте большой программы строительства дорог в стране, на что потребуется много битума для асфальта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.10.20

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