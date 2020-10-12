За чертой выживания оказались 80% украинских пенсионеров

Восемь из десяти пенсионеров Украины получают пенсии ниже «предела монетарной бедности» в 75 долларов США (5500 рублей).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Кроме того, около 30% работающих украинцев получают зарплату ниже минимально установленной – 176 долларов (13 000 рублей).

«Несмотря на увеличение уровня оплаты труда, в Украине наблюдается такое явление, как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости», – заявила Денисова.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.10.20

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