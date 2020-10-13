В России рассчитали уровень тревожности населения из-за коронавируса

Крым вошел в число российских регионов с самым высоким уровнем тревожности из-за коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс тревожности высчитали специалисты компании Brand Analytics. За основу брали число упоминаний темы в социальных сетях в течение дня на каждые десять тысяч населения.

Пик тревожности жителей России был зафиксирован в начале апреля. После этого степень напряжения начала снижаться: к концу мая показатель опустился ниже 80, еще через 2 месяца и вовсе стал меньше 20. Но с началом осени индекс снова пополз вверх и на сегодняшний день достиг 30.

Если судить по соцсетям, меньше всего пандемия волнует жителей Чувашии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Псковской и Сахалинской областей. Более всего обеспокоены распространением инфекции в Еврейской автономной, Магаданской и Курганской областях, Чукотском автономном округе и в Крыму. При этом в Крыму фиксируется самый высокий ежедневный прирост заболевших среди самых тревожных регионов, а Еврейская АО по ежесуточной выявляемости находится в конце общероссийского списка.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.10.20

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