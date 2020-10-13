В Крыму установили очередной антирекорд по коронавирусу

В Крыму за сутки зарегистрировано 158 новых случаев коронавирусной инфекции. Это очередной антирекорд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 128 инфицированных выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. За сутки от ковида скончались двое.



Всего с начала эпидемии в РК зарегистрировано 6 тысяч 168 случаев коронавируса. 93 человека от инфекции умерли.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.10.20

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